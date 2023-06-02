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Две женщины погибли при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-zhenshhiny-pogibli-pri-obstrele-belgorodskoj-oblasti-so-storony-vsu
Видео t.me/shebekinoo

Несколько российских населенных пунктов утром 2 июня попали под артиллерийский обстрел украинских военных.

«Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что осколки снарядов попали в мимо проезжающие автомобили. В одном из них ехали две женщины. От полученных травм они скончались на месте.

В другой машине пострадали два человека. У одного мужчины осколочные ранения в области груди, у второго ранения нижних конечностей. Их в тяжелом состоянии доставили в горбольницу № 2.

Кроме того, ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Тишанка. В двух частных домах выбило стекла. Повреждены линия электропередачи и центральный газопровод. Из местных жителей никто не пострадал.

Под обстрел украинских военных также попал хутор Леоновка. Там зафиксировали повреждения фасада зернохранилища. Пострадавших нет.

Читайте также: ВСУ 1 июня обстреляли Шебекино и Валуйский округ в Белгородской области. В результате происшествия пострадали более 10 человек.

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