Число пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгородской области увеличилось до 10

Утром 1 июня под массированный обстрел вражеской артиллерии попали Шебекинский и Валуйский округа.

Ранее было известно о пяти пострадавших в Шебекино. Теперь их число выросло до 8. После обстрела ВСУ в селе Новопетровка пострадали два человека — преподаватели местной школы. У мужчины и женщины осколочные ранения. Их госпитализировали в ЦРБ. Осколками снарядов в селе выбило стекло и посекло фасады зданий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что несмотря на распространяемую в соцсетях информацию, украинских военных на территории региона 1 июня не было и нет.

«Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел.

Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что власти готовы эвакуировать всех желающих. Места общего сбора не публикуют, чтобы они не стали цель для артиллерии противника. Для помощи в эвакуации в регионе запустили дополнительный номер горячей линии — 122.

По его словам, все пункты временного размещения готовы принять местных жителей. Из Белгородской области 1 июня вывезут 200 человек — женщин с детьми. Их отвезут сначала в Пензу, а затем в Калугу и Ярославль.

Кроме того, из-за массированного обстрела Шебекинского округа приняли решение, что местные выпускники не будут сдавать ЕГЭ по математике 1 июня. Специалисты прорабатывают механизм, который позволит выпускникам из Шебекинского округа поступить в университеты без экзаменов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в многоквартирных и частных домах Шебекино после обстрела ВСУ есть многочисленные повреждения балконов и окон. Есть дома с пробитыми стенами.

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