Пять человек пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ
Территория Шебекино всю ночь и утро находилась под обстрелом противника. Украинские военные обстреляли центр и окраины города из РСЗО «Град» в полночь, 3:40 и 5:15.
По предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино пострадали пять человек: сотрудник полиции получил открытый перелом плечевой кости, у двух женщин осколочные ранения ног и рук. Также пострадал охранник моста. Еще одного мужчину нашли без сознания с множественными осколочными ранениями. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В многоквартирных и частных домах есть многочисленные повреждения балконов и окон. Есть дома с пробитыми стенами. На один из частных домов пришлось прямое попадание, он загорелся. Один из снарядов попал в крышу административного здания, там загорелась кровля. Еще в одном административном здании осколками выбило окна и посекло фасад.
В ближайшее время в Шебекино начнется подворовой обход территории.
«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что власти готовы помочь всем, кто выезжает из Шебекино, разместив их в пунктах временного размещения, к примеру в «Белгород Арене».
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