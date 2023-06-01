Пять человек пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ

Территория Шебекино всю ночь и утро находилась под обстрелом противника. Украинские военные обстреляли центр и окраины города из РСЗО «Град» в полночь, 3:40 и 5:15.

По предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино пострадали пять человек: сотрудник полиции получил открытый перелом плечевой кости, у двух женщин осколочные ранения ног и рук. Также пострадал охранник моста. Еще одного мужчину нашли без сознания с множественными осколочными ранениями. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В многоквартирных и частных домах есть многочисленные повреждения балконов и окон. Есть дома с пробитыми стенами. На один из частных домов пришлось прямое попадание, он загорелся. Один из снарядов попал в крышу административного здания, там загорелась кровля. Еще в одном административном здании осколками выбило окна и посекло фасад.

В ближайшее время в Шебекино начнется подворовой обход территории.

«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что власти готовы помочь всем, кто выезжает из Шебекино, разместив их в пунктах временного размещения, к примеру в «Белгород Арене».

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