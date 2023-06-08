Эксперт предупредил о загрязнении Черного моря из-за разрушения Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня Каховская ГЭС на реке Днепр оказалась разрушена. Вода огромным потоком хлынула вниз по течению, что привело к затоплению ряда населенных пунктов в Херсонской области.

Крупная экологическая катастрофа затронет не только затопленные территории на Днепре, но и Черное море, уверен преподаватель кафедры океанологии МГУ им. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Сейчас река сносит огромные слои верхней плодородной почвы, удобрения. Когда все это попадет в море, то в воде повысится содержание биогенных элементов, в первую очередь азота и фосфора, и из-за этого возникнет резкий, взрывообразный рост фитопланктона», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что при резком росте водорослей морская вода начинает гнить. В таких случаях солнечный свет практически не проникает в толщу. Прозрачность воды падает. Живущие в толще воды организмы погибают без света. На разложение их трупов тратится большое количество кислорода из-за процесса гниения. В результате происходит вымирание живых организмов.

«Сложно сказать, что будет, когда в воду попадет содержимое разных скотомогильников. Все, что там закопано, будет смыто, а ведь непонятно, чем болел скот. Сибирская язва или еще что-то», — добавил океанолог.

По его словам, после крупных наводнений на территориях резко обостряются эпидемии. Во время летнего потепления температура воды в Черном море увеличивается. При температуре в +24-25 градусов будет колоссальное размножение болезнетворных бактерий, представляющих опасность для человека.

Мухаметов считает, что грязная вода из Днепра после попадания в Черное море переместится в сторону Одессы и Румынии, пишет газета «Московский комсомолец».

Читайте также: в Херсонской области из-за крупного наводнения эвакуировали 4 тыс. человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.