В Херсонской области из-за крупного наводнения эвакуировали 4 тыс. человек

Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что пострадавших от вышедшей из берегов воды в регионе направляют в пункты временного размещения.

«На данный момент эвакуировано более 4 тыс. человек. В связи с этим, проверил условия размещения эвакуированных граждан», — написал Сальдо в Telegram.

Он отметил, что пункты временного размещения оснащены всем необходимым и полностью готовы принять местных жителей. Там пострадавших от наводнения обеспечат койко-местами, бесплатным питанием, а также психологической и медицинской помощью.

ПВР в Херсонской области рассчитаны на 3 тыс. мест, в резерве есть еще 5,5 тыс. мест. При необходимости людей из подтопленных населенных пунктов готовы принять в Крыму и Запорожской области.

По словам Сальдо, решение о выплате компенсаций за пострадавшее жилье примут в ближайшее время.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уровень затопления в Алешках и Голой Пристани в Херсонской области быстро вырос к 7 июня. Пойменные районы ушли под воду еще до наступления темноты, и уровень воды продолжал быстро расти. Оповещение жителей и эвакуация продолжаются, часть людей сотрудникам экстренных служб приходится снимать с крыш затопленных домов.