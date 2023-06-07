Экс-мэр Краснодара: уровень затопления в Алешках и Голой Пристани в Херсонской области быстро растет

Вечером 6 июня председатель правительства Херсонской области, бывший глава Краснодара Андрей Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации в Алешках и Голой Пристани.

По его словам, пойменные районы ушли под воду еще до наступления темноты, и уровень воды продолжает быстро расти. Оповещение жителей и эвакуация продолжаются, часто людей сотрудникам экстренных служб приходится снимать с крыш затопленных домов. Эвакуированных размещают в ПВР и обеспечивают всем необходимым. Алексеенко отметил, что многих людей приходится «буквально уговаривать собрать вещи и документы».

«До сих пор не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше. Убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов. Хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет. Причем бьют не прицельно — просто накрывают залпами «градов» жилые кварталы», — написал Алексеенко в Telegram.

При этом утром 7 июня администрация Новокаховского городского округа сообщила об улучшении ситуации в Новой Каховке.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в Telegram.

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