Экс-мэр Краснодара опубликовал видео с затопленной после взрыва дамбы Новой Каховкой

Председатель правительства Херсонской области, бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил, что в прибрежные районы прибыли 53 автобуса для эвакуации жителей.

Он опубликовал видео с затопленными улицами и отметил, что вода прибывает. В прибрежные районы уже прибыли более полусотни автобусов для эвакуации жителей. Речь идет о таких населенных пунктах, как Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка.

«По мере необходимости транспорт будет прибывать еще. Работают спасатели МЧС, сотрудники администраций, военные. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается. В безопасных территориях организуем пункты временного размещения с горячим питанием», — написал Алексеенко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 6 июня, около 2:00, обстрелом ВСУ была повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что при обстреле повредили задвижки, и вода неконтролируемо стала сбрасываться вниз по течению.