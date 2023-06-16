Более 1 млрд рублей составил ущерб от разгула стихии в микрорайоне Мацеста в Сочи

Об этом 16 июня сообщил мэр Алексей Копайгородский после того, как посетил пострадавший микрорайон.

«Завершили подсчет суммы ущерба, нанесенного стихией 14 июня. Более миллиарда рублей потребуется на восстановление пострадавшей инфраструктуры Мацесты. Но в первую очередь мы должны оказать всю необходимую адресную помощь жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления», — написал глава Сочи в Telegram.

По его словам, вода зашла в 45 домов. Более 100 заявок направили жители с просьбой очистить их дворы от нанесенной грязи. Жителям помогают собирать документы на компенсации.

Вышедшая из берегов река повредила газопровод на улице Измайловская. Сейчас газ в дома жителей идет по временной схеме. Специалисты проводят переподколючение газовой трубы. Последствия аварии полностью устранят 17 июня. Канализационно-насосная станция «Мацеста» оказалась полностью затопленной. Специалисты откачали 1,5 млн л воды, просушили оборудование. Насосную станцию полностью восстановили без ущерба для экологии.

Сейчас готовят документацию для работ по восстановлению мостов и укреплению подпорных стен. Закупают унесенную потоком парковую мебель и другое оборудование.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 июня после обильных осадков река Мацеста вышла из берегов. Она затопила дороги, дворы и повредила газопровод. Все жители, чьи дома пострадали от разгула стихии, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (862) 266-86-55.