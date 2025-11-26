Беспилотную опасность объявили утром 26 ноября в Краснодарском крае

Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в среду около 9:30.

При получении таких сообщаений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении беспилотников и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам сбитых дронов категорически запрещено.

Обновление:

Отмену угрозы «Беспилотная опасность» объявили в 10:03.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 25 ноября в Краснодарском крае. В Новороссийске ночью системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Об отмене беспилотной опасности стало известно в 6:37. Над Черным морем ночью 26 ноября уничтожили пять беспилотников.

