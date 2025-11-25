Беспилотники подключат к поискам пропавшего в горах Адыгеи туриста из Краснодара

Поиски 42-летнего жителя краевой столицы ведут с 19 ноября. Мужчина в одиночку ушел в сторону вершины горы Тыбги и не вернулся.

К 25 ноября спасатели планируют расширить зону до неочевидных мест, где может находиться пропавший турист. Во вторник в поисках впервые задействуют беспилотники.

«В воскресенье группировка для поисков туриста была увеличена на четыре человека, во вторник мы нарастим ее еще на восемь спасателей. То есть поиски будет вести в общей сложности 21 человек. Кроме наращивания группировки, мы расширяем зону поиска по площади», — сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда филиала ЮРПСО МЧС России Дмитрий Голубев.

Он отметил, что за все поисковые работы спасатели дважды применяли авиацию, но поиски с воздуха не дали результатов. Процесс осложняют скальный рельеф и снежный покров. Местами снег достигает 20 см, из-за отрицательной температуры ночью камни обледеневают, это затрудняет передвижение спасателей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турист из Краснодара самостоятельно отправился в поход с подругой в район горы Тыбги 17 ноября. Его подруга сутки ждала мужчину в лагере, но днем 18 ноября спустилась, чтобы сообщить о пропаже.

В первый день поисков туриста не обнаружили, 20 ноября из Сочи вылетел вертолет Ка-32. На следующий день к поискам привлекли девять спасателей. Они обследуют вершину горы. Также в спасательной операции участвуют госинспекторы Северного и Восточного участковых лесничеств Кавказского заповедника.

Спасателям удалось обнаружить трекинговые палки мужчины. Находку сделали 21 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.