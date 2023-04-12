«Белок молодости»: продукты, содержащие природный коллаген

Коллаген — это главный «строительный» белок в организме. С его помощью создается кожа, зубы, кости и мышцы. С возрастом выработка коллагена снижается, а вредные привычки, плохая экология, неправильное питание, недостаток сна и стрессы усугубляют ситуацию.

Сегодня коллаген — одна из самых популярных добавок, которую принимают для улучшения состояния кожи, ногтей и волос. Также коллаген можно получить из пищи. Некоторые продукты содержат сам коллаген, в других же есть вещества, стимулирующие его выработку.

«Белок молодости» можно получить из костных бульонов, яиц, курицы, говядины, желатина, рыбы и морепродуктов. К продуктам, ускоряющим выработку коллагена, относятся цитрусовые, черная смородина, земляника, морковь, брокколи, красный перец, салат, орехи и бобовые. Рассмотрим эти «коллагеновые бомбы» поближе.

Курица

В курице много соединительной ткани, что делает ее отличным источником коллагена. Считается, что особенно ценны в этом плане куриные ножки.

Важно: чтобы получить больше коллагена, курицу нужно есть вместе с кожей.

Яйца

В белках яиц есть глицин и пролин. Они в свою очередь являются основным строительным материалом для коллагена. Желтки тоже очень полезны — в них есть витамин D и жиры, которые улучшают состояние кожи, мышц и костей.

Рыба

Особенно полезны лосось, тунец и форель. Их тоже рекомендуется есть вместе с кожей, которая содержит значительную часть коллагена. Рыба вообще настоящий источник молодости и красоты, ведь в ней, кроме коллагена, много омега-3, жирных кислот и витамина D. Коллагеном богаты все морепродукты, поэтому их обязательно нужно включить в свой рацион.

Субпродукты

Сконцентрированный в органах коллаген первого типа — самый сильный. Потому стоит включить в свой рацион печень, сердце, почки, язык и желудок.

Кости

Точнее, костные бульоны. Варить можно из любых костей, хрящей и кожи: говяжьих, куриных, утиных, индюшиных и даже свиных. В последнем случае, правда, бульон будет заметно жирнее и не слишком вкусным. Варка такого бульона займет от трех до шести часов — чем дольше, тем лучше. Чтобы было вкуснее, можно добавить травы и овощи.

Желатин

Это тот же костный бульон, только высушенный и растертый в порошок. Готовьте с ним желе и заливные блюда. Также желатин есть в мармеладе, холодцах и пудингах.

Фрукты и овощи не содержат коллагена, однако многие из них способны помочь в его выработке. Вы можете сказать, что существует «растительный коллаген», о котором, в частности, упоминают производители косметики. Этот термин не соврем корректный. Коллаген — это белок животного происхождения, а «растительным» обычно называют гидролизированный белок пшеницы. По своим свойствам он действительно похож на коллаген, но по факту им не является.

Цитрусовые

Витамин С, которым богаты апельсины, лимоны, мандарины и грейпфрут, стимулирует выработку коллагена и заставляет кожу сиять. Однако если имеется аллергия, стоит получить витамин С из других источников. Его много в яблоках, помидорах, капусте, шпинате, брокколи. Много витамина С и в ягодах. Ешьте черную смородину, клубнику, малину, чернику и ежевику.

Орехи, семечки, бобовые

Содержат цинк и медь, которые тоже улучшают выработку коллагена. Особенно полезны семена тыквы, кунжута, кешью и миндаль. Для стимуляции синтеза коллагена очень полезна фасоль. Она содержит лизин, лейцин и валин. Эти аминокислоты участвуют в выработке коллагена.

Чеснок

Сера в составе чеснока замедляет расщепление коллагена. Также в чесноке содержатся аминокислоты, стимулирующие его выработку. Правда, для достижения эффекта придется постараться и есть чеснок почти каждый день.

Авокадо

В авокадо много витамина Е и жирных кислот, способствующих синтезу коллагена. Кроме того, в составе авокадо есть антиоксиданты, которые помогают продлить молодость кожи.

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