Бастрыкину представят доклад о столкновении поезда из Адлера с тепловозом

Авария произошла 22 ноября на перегоне Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения пассажирского поезда № 354 Адлер — Пермь со стоящим маневровым тепловозом. Руководство Центрального межрегионального СУ на транспорте представит главе СКР доклад о ходе расследования.

В ведомстве отметили, что количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.