Бастрыкину представят доклад о столкновении поезда из Адлера с тепловозом
Авария произошла 22 ноября на перегоне Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения пассажирского поезда № 354 Адлер — Пермь со стоящим маневровым тепловозом. Руководство Центрального межрегионального СУ на транспорте представит главе СКР доклад о ходе расследования.
В ведомстве отметили, что количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 ноября в 14:49 на 962-м км перегона Бряндино — Тиинск пассажирский поезд № 354 Пермь — Адлер врезался в стоящий маневровый тепловоз. С рельсов состав не сошел. Ранее сообщалось о 25 пострадавших пассажирах, позже власти Ульяновской области сообщили о том, что серьезно пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась. В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В 18:43 после замены локомотива и проверки техсостояния вагонов поезд продолжил движение.