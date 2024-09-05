Бастрыкину доложат по делу о конфликте между туристами и охраной кафе в Анапе

Инцидент произошел ночью на набережной «Паралия» в поселке Витязево.

По информации из соцсетей, у туристов произошел конфликт с охранниками одного из кафе на побережье. Деятельность правонарушителей пресекли правоохранители. По данному факту в СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя краевого СУ СК Андрея Маслова доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт у кафе между курортниками и охранниками произошел в Анапе. На видео из соцсетей неизвестный мужчина угрожал очевидцу, который снимал происходящее на смартфон.

Приехавшие к кафе полицейские составили в отношении двух жителей Московской области административные протоколы за хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.

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