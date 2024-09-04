Курортники против охранников: очередной конфликт у кафе произошел в Анапе

Инцидент произошел на набережной «Паралия» в поселке Витязево. О нем стало известно вечером 3 сентября из соцсетей.

Как рассказали очевидцы, у туристов произошел конфликт с охранниками одного из кафе на побережье. На видео слышны голоса конфликтующих:

— Ты не снимай, он тебя ударит. Сейчас они тебе наваляют, не выживешь. Посмотри, сколько их. Твой телефон тебе не поможет, его разобьют.

На место происшествия около 1:00 вызвали полицию. Правоохранители установили личности и доставили двух зачинщиков конфликта в отдел.

В отношении двух 40-летних жителей Московской области составили административные протоколы за хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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