Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре
В СМИ опубликовали сведения о том, что неизвестные мужчина и женщина напали на девочек в одном из пунктов выдачи заказов в столице Кубани и применили к ним физическую силу.
Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю организовали проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю доложить о ходе доследственной проверки, сообщает пресс-служба СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел накануне в одном из пунктов выдачи заказов компании Wildberries в Музыкальном микрорайоне. На кадрах видно, что женщина зашла в пункт, подошла к девочке, которая стояла на стойке выдачи заказов, схватила ее за волосы и начала бить. После этого женщина подошла к девочке, которая была в примерочной, схватила ее за волосы и вытащила на улицу.
Позже появилась информация, что в нападении на 12-летних девочек вместе с женщиной принимал участие мужчина. По поручению руководителя краевого СКР Андрея Маслова СО по Прикубанскому округу Краснодара организовал проверку. В полиции Краснодара возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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