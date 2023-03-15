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Мужчина и женщина напали на двух девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-i-zhenshhina-napali-na-dvuh-devochek-v-punkte-vydachi-zakazov-v-krasnodare
Видео t.me/mvd23krasnodar

Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов компании Wildberries в Музыкальном микрорайоне.

В соцсетях опубликовали записи с видеокамер. На кадрах видно, что женщина зашла в пункт, подошла к девочке, которая стояла на стойке выдачи заказов, схватила ее за волосы и начала бить. После этого женщина подошла к девочке, которая была в примерочной, схватила ее за волосы и вытащила на улицу. Мотивы поступка пока неизвестны.

Родители пострадавших 12-летних девочек обратились за помощью в полицию. Правоохранители устанавливают личности мужчины и женщины, которые напали на детей в ПВЗ, а также оценивают физический и материальный ущерб, причиненный несовершеннолетним.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливают личности всех участников инцидента. Действиям лиц после установления личности будет дана правовая оценка», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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