Мужчина и женщина напали на двух девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре

Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов компании Wildberries в Музыкальном микрорайоне.

В соцсетях опубликовали записи с видеокамер. На кадрах видно, что женщина зашла в пункт, подошла к девочке, которая стояла на стойке выдачи заказов, схватила ее за волосы и начала бить. После этого женщина подошла к девочке, которая была в примерочной, схватила ее за волосы и вытащила на улицу. Мотивы поступка пока неизвестны.

Родители пострадавших 12-летних девочек обратились за помощью в полицию. Правоохранители устанавливают личности мужчины и женщины, которые напали на детей в ПВЗ, а также оценивают физический и материальный ущерб, причиненный несовершеннолетним.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливают личности всех участников инцидента. Действиям лиц после установления личности будет дана правовая оценка», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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