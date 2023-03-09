Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место

Инцидент произошел 8 марта в одной из маршруток Новороссийска. Полиция уже занимается розыском нападавшего.

По данным соцсетей, в маршрутку зашел мужчина и накинулся на подростка, который сидел в наушниках. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что мужчина начал дергать школьника за куртку, а потом несколько раз ударил кулаком по лицу. У пострадавшего остались синяки и выбит зуб. Очевидцы предположили, что причиной нападение стало то, что подросток не уступил место женщине, которая стояла рядом. Агрессивного мужчину высадили из маршрутки на следующей остановке.

Инцидентом уже заинтересовались в полиции города-героя.

«Сотрудники отдела полиции Центрального района УМВД России по Новороссийску по поступившему сообщению об инциденте в маршрутном такси проводят проверку. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на установление личности гражданина и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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