Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-izbil-podrostka-v-marshrutke-novorossijska-iz-za-togo-chto-tot-ne-ustupil-mesto
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 8 марта в одной из маршруток Новороссийска. Полиция уже занимается розыском нападавшего.

По данным соцсетей, в маршрутку зашел мужчина и накинулся на подростка, который сидел в наушниках. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что мужчина начал дергать школьника за куртку, а потом несколько раз ударил кулаком по лицу. У пострадавшего остались синяки и выбит зуб. Очевидцы предположили, что причиной нападение стало то, что подросток не уступил место женщине, которая стояла рядом. Агрессивного мужчину высадили из маршрутки на следующей остановке.

Инцидентом уже заинтересовались в полиции города-героя.

«Сотрудники отдела полиции Центрального района УМВД России по Новороссийску по поступившему сообщению об инциденте в маршрутном такси проводят проверку. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на установление личности гражданина и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить дело против водителя маршрутки за отказ везти девочку-инвалида в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
  2. Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
  3. В «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок»
  4. Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
  5. На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях