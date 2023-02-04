Бастрыкин поручил возбудить дело против водителя маршрутки за отказ везти девочку-инвалида в Краснодаре

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело о неправомерных действиях водителя маршрутки в отношении школьницы-инвалида.

В соцсетях появилась информация о том, что в Краснодарском крае водитель маршрутки негативно отреагировал на просьбу ученицы школы для инвалидов оплатить проезд интернет-переводом и довез ее до дома только после того, как за проезд девочки заплатили другие пассажиры. На следующий день ситуация повторилась. Водитель маршрутки высадил девочку из-за того, что у нее не было наличных денег на проезд. В результате произошедшего девочка заболела.

СУ СК России по Краснодарскому краю инициировало вопрос передачи материала проверки из полиции. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК России Андрею Маслову возбудить и расследовать уголовное дело. Ход исполнения поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка столкнулась с некорректным поведением водителя 30 и 31 января. Водитель оказался везти ребенка, так как у нее не было наличных, а терминал в маршрутке № 1 не работал. Девочка учится в коррекционной школе № 21. Когда водитель отказался везти ее 30 января, за ребенка заплатили другие пассажиры.