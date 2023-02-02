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Высадил школьницу: в Краснодаре прокуратура начала проверку деятельности водителя маршрутки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysadil-shkolnitsu-v-krasnodare-prokuratura-nachala-proverku-deyatelnosti-voditelya-marshrutki
Высадил школьницу: в Краснодаре прокуратура начала проверку деятельности водителя маршрутки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Девочка столкнулась с некорректным поведением водителя 30 и 31 января. Водитель оказался везти ребенка, так как у нее не было наличных, а терминал в маршрутке № 1 не работал.

Девочка учится в коррекционной школе № 21, имеет легкую степень умственной отсталости. Когда водитель отказался везти ее 30 января, за ребенка заплатили другие пассажиры. Но на следующий день водитель просто высадил школьницу, несмотря на то, что ее мать по телефону предлагала перевести ему деньги. Женщина обратилась в полицию.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку инцидента. По пояснению матери ребенка, водитель на этом маршруте новый. Проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мать девочки рассказала о случившемся в соцсетях. Полиция Краснодара поводит проверку.

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