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Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrutchik-v-krasnodare-vysadil-shkolnitsu-s-osobennostyami-razvitiya-iz-za-otsutstviya-nalichnyh
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Девочка столкнулась с некорректным поведением водителя 30 и 31 января. Об инциденте в соцсетях рассказала мама школьницы.

По словам женщины, ее дочь учится в коррекционной школе № 21, имеет восьмой вид обучения [легкая степень умственной отсталости, там детей учат читать, считать, писать, ориентироваться в бытовых условиях — ред.]. При этом ребенок сам ездит в школу и обратно из поселка Российского на маршрутке № 1.

Так, 30 января после школы девочка зашла в маршрутку и попыталась оплатить проезд картой. Но терминал у водителя оказался неисправен, поэтому он начал кричать на школьницу и требовать наличные. Денег у девочки не оказалось, водитель стал выгонять ребенка из маршрутки, чтобы она сняла наличные в банкомате. В тот день за ребенка заплатили неравнодушные пассажиры.

На следующий день, 31 января, девочка снова после школы попала на того же водителя. Он опять начал кричать на школьницу и требовать наличные, после чего выгнал ребенка из маршрутки и уехал. В следующем автобусе она оплатила проезд картой и добралась до дома.

Мать девочки просит правоохранительные органы и профильное управление обратить внимание на эту ситуацию. Женщина обратилась в полицию.

«На основании поступившего заявления от матери несовершеннолетней полицией Краснодара проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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