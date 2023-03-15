СК проверит информацию об избиении 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре
Инцидент произошел накануне в одном из пунктов выдачи заказов компании Wildberries в Музыкальном микрорайоне.
В соцсетях опубликовали записи с видеокамер. На кадрах видно, что женщина зашла в пункт, подошла к девочке, которая стояла на стойке выдачи заказов, схватила ее за волосы и начала бить. После этого женщина подошла к девочке, которая была в примерочной, схватила ее за волосы и вытащила на улицу.
Позже появилась информация, что в нападении на 12-летних девочек в пункте выдачи заказов вместе с женщиной принимал участие мужчина.
По поручению руководителя краевого СКР Андрея Маслова Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара организовал проверку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В полиции установили, что мужчина и женщина во время нападения нанесли девочкам телесные повреждения: ссадины, ушибы и синяки. Рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нанесением побоев. По предварительным данным, мужчина и женщина могли напасть на детей, ошибочно приняв в свой адрес их высказывания на улице, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», родители пострадавших 12-летних девочек обратились за помощью в полицию. Правоохранители устанавливают личности мужчины и женщины, которые напали на детей в ПВЗ, а также оценивают физический и материальный ущерб, причиненный несовершеннолетним.
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