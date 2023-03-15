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После нападения на двух 12-летних девочек в Краснодаре возбудили уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-napadeniya-na-dvuh-12-letnih-devochek-v-krasnodare-vozbudili-ugolovnoe-delo
После нападения на двух 12-летних девочек в Краснодаре возбудили уголовное дело
Фото t.me/mvd23krasnodar

Преступление произошл накануне в одном из пунктов выдачи заказов компании Wildberries в Музыкальном микрорайоне.

В соцсетях опубликовали записи с видеокамер. На кадрах видно, что женщина зашла в пункт, подошла к девочке, которая стояла на стойке выдачи заказов, схватила ее за волосы и начала бить. После этого женщина подошла к девочке, которая была в примерочной, схватила ее за волосы и вытащила на улицу.

В полиции установили, что женщина во время нападения нанесла девочкам телесные повреждения: ссадины, ушибы и синяки. По предварительным данным, она могла напасть на детей, ошибочно приняв в свой адрес их высказывания на улице.

По факту нападения на двоих 12-летних девочек в пункте выдачи заказов полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Личность злоумышленницы устанавливают, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению руководителя краевого СКР Андрея Маслова Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара организовал проверку по факту нападения на двух девочек в пункте выдачи заказов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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