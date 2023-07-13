Бастрыкину доложат о поисках людей, пропавших во время подтоплений в Туапсинском районе

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию 12 июля поступило сообщение о том, что три человека не выходят на связь в поселке Тюменском. Полицейские приступили к поискам пропавших 19-летней Ангелины и 15-летнего Александра Комбаровых, а также 23-летней Екатерины Перевязко. По словам матери пропавших, в 5:50 12 июля ей позвонила дочь и сообщила о том, что в дом поступает вода, ее уровень более метра. После этого потом воды дом вместе с людьми смыло.

Позже в полицию поступило сообщение о том, что на связь перестал выходить 67-летний Владимир Филиппов. Мужчина в момент разгула стихии, около 5:30, находился в своем автомобиле ВАЗ-2107. Легковушку унесло потоками в море. В Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи трех взрослых и ребенка после потопа.

Утром 13 июля в прокуратуре сообщили о том, что в море найдены тела двоих человек — 19-летней Ангелины Комбаровой и 67-летнего Владимира Филиппова.