Бастрыкину доложат о поисках людей, пропавших во время подтоплений в Туапсинском районе
В краевом следственном управлении СК России возбудили и расследуют уголовное дело о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе 15-летнего подростка во время подтоплений в поселке Тюменском.
Следователи СКР совместно с сотрудниками других ведомств участвуют в поисково-спасательных мероприятиях и устанавливают местонахождение пропавших.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах произошедшего и мерах, принимаемых к поиску пропавших, сообщает пресс-служба СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию 12 июля поступило сообщение о том, что три человека не выходят на связь в поселке Тюменском. Полицейские приступили к поискам пропавших 19-летней Ангелины и 15-летнего Александра Комбаровых, а также 23-летней Екатерины Перевязко. По словам матери пропавших, в 5:50 12 июля ей позвонила дочь и сообщила о том, что в дом поступает вода, ее уровень более метра. После этого потом воды дом вместе с людьми смыло.
Позже в полицию поступило сообщение о том, что на связь перестал выходить 67-летний Владимир Филиппов. Мужчина в момент разгула стихии, около 5:30, находился в своем автомобиле ВАЗ-2107. Легковушку унесло потоками в море. В Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи трех взрослых и ребенка после потопа.
Утром 13 июля в прокуратуре сообщили о том, что в море найдены тела двоих человек — 19-летней Ангелины Комбаровой и 67-летнего Владимира Филиппова.