В Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи трех взрослых и ребенка после потопа

Следственный отдел по Туапсе сообщил о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения четырех местных жителей после разгула стихии в муниципалитете.

Среди четырех пропавших после непогоды людей — 15-летний подросток.

По данным следствия, 12 июля около 5:00 после залпового ливня в поселке Тюменском один из частных домов смыло в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В доме были 23-летняя и 19-летняя местные жительницы и 15-летний подросток. Их местонахождение до сих пор устанавливается.

Также известно о 67-летнем жителе поселка, который в момент разгула стихии, около 5:30, находился в своем автомобиле — ВАЗ-2107. Легковушку унесло потоками в море.

В акватории Черного моря продолжается поисково-спасательная операция. Ищут людей и вдоль прибрежной линии. Задействованы следователи, спасатели и полицейские.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, ход расследования взял под контроль руководитель краевого следкома Андрей Маслов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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