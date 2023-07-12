Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи трех взрослых и ребенка после потопа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-vozbudili-ugolovnoe-delo-po-faktu-propazhi-treh-vzroslyh-i-rebenka-posle-potopa
В Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи трех взрослых и ребенка после потопа
Фото t.me/kubansledcom

Следственный отдел по Туапсе сообщил о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения четырех местных жителей после разгула стихии в муниципалитете.

Среди четырех пропавших после непогоды людей — 15-летний подросток.

По данным следствия, 12 июля около 5:00 после залпового ливня в поселке Тюменском один из частных домов смыло в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В доме были 23-летняя и 19-летняя местные жительницы и 15-летний подросток. Их местонахождение до сих пор устанавливается.

Также известно о 67-летнем жителе поселка, который в момент разгула стихии, около 5:30, находился в своем автомобиле — ВАЗ-2107. Легковушку унесло потоками в море.

В акватории Черного моря продолжается поисково-спасательная операция. Ищут людей и вдоль прибрежной линии. Задействованы следователи, спасатели и полицейские.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, ход расследования взял под контроль руководитель краевого следкома Андрей Маслов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: куда звонить по вопросам потопа в Туапсинском районе?

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 июля
Куда звонить по вопросам потопа в Туапсинском районе?
Куда звонить по вопросам потопа в Туапсинском районе?
Ананас: польза и вред для здоровья
Ананас: польза и вред для здоровья
Как спастись из тонущего автомобиля
Как спастись из тонущего автомобиля
Почему нельзя пить воду после наводнения и подтоплений
Почему нельзя пить воду после наводнения и подтоплений
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях