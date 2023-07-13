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Нашли тела двоих человек, пропавших без вести во время подтопления в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nashli-tela-dvoih-chelovek-propavshih-bez-vesti-vo-vremya-podtopleniya-v-tuapsinskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Нашли тела двоих человек, пропавших без вести во время подтопления в Туапсинском районе
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Тела девушки и пенсионера нашли 13 июля в районе пляжа санатория «Нефтяник Сибири».

«Обнаружено тело 19-летней Ангелины Комбаровой и 67-летнего Владимира Филиппова. Трупы нашли в море», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее стало известно об одном погибшем во время наводнения в Туапсинском районе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию 12 июля поступило сообщение о том, что три человека не выходят на связь в поселке Тюменском. Полицейские приступили к поискам пропавших 19-летней Ангелины и 15-летнего Александра Комбаровых, а также 23-летней Екатерины Перевязко. По словам матери пропавших, в 5:50 12 июля ей позвонила дочь и сообщила о том, что в дом поступает вода, ее уровень более метра.

Позже в полицию поступило сообщение о том, что на связь перестал выходить 67-летний Владимир Филиппов. Мужчина в момент разгула стихии, около 5:30, находился в своем автомобиле ВАЗ-2107. Легковушку унесло потоками в море. В Туапсе возбудили уголовное дело по факту пропажи трех взрослых и ребенка после потопа.

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