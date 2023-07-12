МВД: в Туапсинском районе ищут двоих девушек и 15-летнего подростка, пропавших во время подтопления

В полиции сообщили имена троих пропавших во время подтопления в Туапсинском районе.

В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району 12 июля поступило сообщение о том, что три человека не выходят на связь в поселке Тюменском.

Полицейские приступили к поискам пропавших 19-летней Ангелины и 15-летнего Александра Комбаровых, а также 23-летней Екатерины Перевязко.

По словам матери пропавших, живущей по тому же адресу, но в данный момент находившейся в отъезде, в 5:50 ей позвонила дочь и сообщила о том, что в дом поступает вода, ее уровень более метра.

Полицейские совместно с оперативными службами ведут поиск пропавших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее появилась информация о том, что число пропавших без вести в поселке Тюменском увеличилось до 4.