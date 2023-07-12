Число пропавших без вести во время подтоплений в Туапсинском районе увеличилось до четырех

Об этом сообщили местные жители в соцсетях 12 июля.

По их данным, в поселке Тюменском потоком воды снесло дом, в котором находились 3 человека, в том числе подросток. Еще один человек находился в машине, которую также унесло водой. Таким образом, число людей, которые числятся пропавшими без вести, увеличилось до 4.

Это информацию подтвердили в МЧС. Организованы поиски силами ведомства. Информация уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: три человека пропали без вести во время подтоплений в Туапсинском районе.