Бастрыкин затребовал доклад по делу детей, издевавшихся над инвалидом на Кубани

Инцидент произошел в станице Скобелевской Гулькевичского района.

По данным соцсетей, группа подростков оскорбляла мужчину с ограниченными возможностями здоровья и совершала в его отношении противоправные действия, снимая происходящее на видео. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю по данному факту проводят доследственную проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя краевого СУ СК Андрея Маслова доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочки-подростки нецензурно выражались, унижали инвалида-колясочника, отняли у него телефон, облили водой и перевернули его коляску. Все происходящее подростки снимали на видео и выкладывали в интернет. Полиция провела проверку и установила личности подростков. Дети уже принесли извинения мужчине.

В этой же станице произошел еще один похожий инцидент. В соцсетях 28 августа распространилась видеозапись, на которой группа мальчиков-подростков оскорбляет и унижает пожилую женщину. В полиции также провели поверку и установили личности хулиганов, четверо подростков состоят на психиатрическом учете.