Школьники издевались над пенсионеркой на Кубани и снимали на видео

Видеозапись, на которой группа мальчиков-подростков оскорбляет и унижает пожилую женщину, распространилось в соцсетях 28 августа. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в селе Скобелевском Гулькевичского района.

На видео подростки нецензурно выражаются, оскорбляют пожилую женщину и снимают издевательства на камеру мобильного телефона.

Полицейские провели поверку и установили личности несовершеннолетних хулиганов.

«При проведении проверки полицейские Гулькевичского района установили личности подростков. Также установлено, что четверо подростков состоят на психиатрическом учете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», это не первый случай агрессивного поведения подростков в Гулькевичском районе. В том же селе Скобелевском пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет издевались над мужчиной с ограниченными возможностями здоровья, снимая происходящие события на мобильный телефон. Личности детей установили, они уже принесли извинения мужчине.