На Кубани дети извинились перед инвалидом после издевательств, снятых на видео

Видеозаписи, на которых подростки издеваются над мужчиной в инвалидной коляске, 28 августа распространили в соцсетях.

В полиции Гулькевичского района по факту опубликованной в интернете информации начали проверку.

По предварительным данным, это снимали в июле. Пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет издевались над мужчиной с ограниченными возможностями здоровья, снимая происходящие события на мобильный телефон. Личности детей установили, они уже принесли извинения мужчине.

Прокуратура взяла под контроль результаты проверки, которую проводят в полиции. Надзорное ведомство даст оценку исполнения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям родителей подростков по исполнению обязанностей по их воспитанию, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в станице Скобелевской Гулькевичского района. Девочки-подростки нецензурно выражались, унижали инвалида-колясочника, отняли у него телефон, облили водой и перевернули его коляску. Все происходящее подростки снимали на видео и выкладывали в интернет. Полиция провела проверку и установила личности подростков.