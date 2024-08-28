Злые школьники сняли на видео издевательства над инвалидом в Краснодарском крае

Видеозаписи, на которых подростки издеваются над мужчиной в инвалидной коляске, распространили в соцсетях 28 августа.

По сообщениям очевидцев, это произошло в станице Скобелевской Гулькевичского района. Девочки-подростки нецензурно выражались, унижали инвалида-колясочника, отняли у него телефон, облили водой и перевернули его коляску. Все происходящее подростки снимали на видео и выкладывали в интернет.

Полиция провела проверку и установила личности подростков.

«В настоящее время решается вопрос об их постановке на профилактический учет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следственный комитет также начал процессуальную проверку. Глава регионального следственного управления Андрей Маслов поручил установить личности всех участников инцидента и все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится под контролем в краевом следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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