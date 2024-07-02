Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре в многоэтажке на Объездной в Анапе

Главе СК России Александру Бастрыкину во соцсетях обратились жильцы многоквартирного дома на улице Объездной в Анапе, где в феврале этого года произошел крупный пожар.

По словам местных жителей, в феврале в здании загорелась крыша, огонь уничтожил около 200 жилых помещений. После пожара в доме отключили свет и воду, вентиляция и канализация неисправны, а в подвале стоит вода. До сих пор ремонт в полном объеме не выполнен, в оставленных жильцами квартирах поселились бомжи, а общедомовое имущество расхищается. Жильцы квартир, которые остались в доме, вынуждены жить в непригодных условиях. По словам жильцов, их обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по факту пожара. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в 11-этажном доме на улице Объездной поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 13 февраля в 17:44. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелось мансардное помещение. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждено 32 квартиры. Из загоревшейся многоэтажки в Анапе эвакуировали 440 человек, из них 112 — дети. Один человек пострадал. Пожару присвоили высокую степень сложности.

СК возбудил уголовное дело. По данным мэрии Анапы, многоэтажка строилась без проектной и разрешительной документации.