Басманный суд Москвы оставил под арестом экс-замглавы Кубани Власова

Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова. Он является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере.

Сведения о продлении ареста публикованы в картотеке дел суда. Ходатайство следствия суд рассмотрел на прошлой неделе, решение о продлении ареста вступило в силу 6 августа.

По данным следствия, Сергей Власов, являясь вице-губернатором региона, покрывал взяткодателя и использовал свое служебное положение в его интересах, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании вице-губернатора Кубани Сергея Власова по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей сообщили 24 мая. Спустя два дня, 26 мая, Власов подал в отставку, а 27 мая официально покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию. В июне Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении Власова под стражу на 1 месяц и 30 суток.