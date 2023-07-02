Автомобильная пробка перед Крымским мостом растянулась до 8 километров

По состоянию на 17:00 2 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, по данным крымского минтранса, растянулась на 8 км.

В течение всего дня пробка по направлению в Крым держится в пределах 7, 8, 9 км. Водителям для въезда на Крымский мост необходимо ждать до 5 часов.

Что касается крымской стороны, там пробка составляет около 1 км, а время ожидания проезда примерно 40 минут, сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителей просят либо воздержаться пока от поездки на полуостров, либо заранее подготовить вещи к досмотру, положив их в удобные для выгрузки сумки. Также желательно сократить количество вещей, от этого напрямую зависит скорость прохождения досмотра.

Чтобы регулировать сложившуюся ситуацию, Минтранс России увеличил количество постов досмотра. Днем 2 июля более 300 грузовых машин ожидали очереди на Керченскую переправу.