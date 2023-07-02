Утром 2 июля перед Крымским мостом сохраняется 7-километровая пробка

По состоянию на 8:00 2 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась на 6,5-7 км.

Стоять в заторе, чтобы проехать по мосту, водителям придется не менее трех часов.

По направлению из Крыма в Краснодарский край пробки перед мостом нет, сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Затор возник из-за увеличения числа машин, следующих в Крым, а также тщательного досмотра провозимого багажа. Накануне управление ведомственной охраны Минтранса РФ увеличило количество сотрудников на пунктах контроля.

Однако водителей просят либо воздержаться пока от поездки на полуостров, либо заранее подготовить вещи к досмотру, положив их в удобные для выгрузки сумки. Также желательно сократить количество вещей, от этого напрямую зависит скорость прохождения досмотра, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Читайте также: 1 июля пробка перед Крымским мостом составляла порядка 9 километров.