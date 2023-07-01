Пробка перед Крымским мостом в Темрюкском районе составляет порядка 9 километров

Администрация Темрюкского района организовала раздачу воды людям, застрявшим в пробке на подъезде к Крымскому мосту.

В настоящее время длина автомобильного затора составляет порядка 9 км. На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Водителей, направляющихся в Крым, просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра зависит от количества провозимых вещей, сообщает оперативный штаб Краснодарского кая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пробка перед Крымским мостом утром 1 июля составляла 5 км, время ожидания досмотра составляло более двух часов. По сообщению ФКУ Упрдор «Тамань», по состоянию на 13:20 затор начал сокращаться.