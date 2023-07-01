Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сократилась

Многокилометровый дорожный затор образовался перед Крымским мостом утром 1 июля.

По состоянию на 13:20 на автоподходе со стороны Кубани остаются затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым Однако, по сообщению ФКУ Упрдор «Тамань», пробка уменьшилась.

«В настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту сокращается», — цитирует сообщение пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пробка перед Крымским мостом утром 1 июля составляла 5 км, время ожидания досмотра составляло более двух часов.