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Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сократилась

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-pered-krymskim-mostom-so-storony-krasnodarskogo-kraya-sokratilas
Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сократилась
Фото rosavtodor.ru

Многокилометровый дорожный затор образовался перед Крымским мостом утром 1 июля.

По состоянию на 13:20 на автоподходе со стороны Кубани остаются затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым Однако, по сообщению ФКУ Упрдор «Тамань», пробка уменьшилась.

«В настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту сокращается», — цитирует сообщение пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пробка перед Крымским мостом утром 1 июля составляла 5 км, время ожидания досмотра составляло более двух часов.

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