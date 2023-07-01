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Автомобильная пробка длиной 5 км образовалась перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobilnaya-probka-v-5-km-obrazovalas-pered-krymskim-mostom-so-storony-krasnodarskogo-kraya
Автомобильная пробка длиной 5 км образовалась перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края
Фото rosavtodor.ru

Об этом 1 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он отметил, что время ожидания досмотра составило более двух часов. Для увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников и усилен контроль за их работой.

«В ходе проведения Минтрансом Республики Крым мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов», — написал Лукашенко в Telegram.

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