Автомобильная пробка длиной 5 км образовалась перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края

Об этом 1 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он отметил, что время ожидания досмотра составило более двух часов. Для увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников и усилен контроль за их работой.

«В ходе проведения Минтрансом Республики Крым мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов», — написал Лукашенко в Telegram.

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