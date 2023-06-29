За сутки очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края увеличилась на 66 автомобилей

По состоянию на 29 июня в очереди на Керченскую переправу ожидают 250 автомобилей. Днем ранее их было 184.

За сутки три парома перевезли через пролив в Крым 482 автомобиля и 414 пассажиров.

Ожидающие переправы машины находятся на накопительной стоянке в поселке Ильич. На месте организовано дежурство волонтеров. Остальные накопительные парковки выведены в резерв.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда большегрузов к Керченской переправе. Проехать по Краснодарскому краюи переправиться в Крым на паромах могут только автомобили с приоритетными грузами. К ним относятся продукты и товары первой необходимости, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по состоянию на 28 июня паромы «Мария», «Лаврентий» и «Авангард» переправили в Крым 286 автомобилей и 657 пассажиров.