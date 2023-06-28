В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 184 машины

За последние сутки паромы «Мария», «Лаврентий» и «Авангард» переправили в Крым 286 автомобилей и 657 пассажиров.

Сейчас на накопительной парковке в поселке Ильич погрузки ждут 184 грузовика, которые перевозят продукты питания и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 180 тыс. пассажиров перевезли на Керченской переправе с начала работы.