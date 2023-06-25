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Более 180 тыс. пассажиров перевезли на Керченской переправе с начала работы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-180-tys-passazhirov-perevezli-na-kerchenskoj-pereprave-s-nachala-raboty
Более 180 тыс. пассажиров перевезли на Керченской переправе с начала работы
Фото t.me/morflot_gov

По данным на 25 июня, на переправе перевезли 180 тыс. 167 пассажиров.

Также паромы перевезли 145 тыс. 242 единицы автотранспорта и 18 тыс. 486 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 тыс. 393 рейса.

Согласно прогнозу Росгидромета, 25 июня ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29-31°С, температура воды в море +23-25°С, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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