Более 180 тыс. пассажиров перевезли на Керченской переправе с начала работы

По данным на 25 июня, на переправе перевезли 180 тыс. 167 пассажиров.

Также паромы перевезли 145 тыс. 242 единицы автотранспорта и 18 тыс. 486 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 тыс. 393 рейса.

Согласно прогнозу Росгидромета, 25 июня ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29-31°С, температура воды в море +23-25°С, сообщает пресс-служба Росморречфлота.