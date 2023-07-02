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Более 300 машин ожидают очереди на Керченскую переправу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-300-mashin-ozhidayut-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu
Более 300 машин ожидают очереди на Керченскую переправу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За минувшие сутки паромы «Мария» и «Лаврентий» перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.

В очереди 2 июля остаются 303 машины. Транспортные средства стоят на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района. Водителям помогают волонтеры.

Другие накопительные площадки выведены в резерв, при необходимости их откроют.

На Кубани действуют ограничения и правила проезда большегрузов к Керченской переправе. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовики с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Читайте также: время ожидания в пробке перед Крымским мостом увеличилось до 5 часов. По данным сервиса «Яндекс Карты», протяженность затора превысила 10 км.

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