Время ожидания в пробке перед Крымским мостом увеличилось до 5 часов

По состоянию на 11:00 2 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, по данным крымского минтранса, растянулась на 7 км. Однако по сервису «Яндекс Карты» видно, что протяженность затора уже превысила 10 км.

Водителям, едущим из Краснодарского края в Крым, придется ожидать въезда на мост не менее 5 часов.

Со стороны Крыма затор не превышает 0,1 км. Его можно преодолеть за 10 минут, сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Чтобы регулировать сложившуюся ситуацию, Минтранс России увеличил количество постов досмотра. В связи с тем, что с крымской стороны нет критической ситуации, часть работников из Крыма направили на кубанскую сторону.

«При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», — сообщили в минтрансе Крыма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителей просят либо воздержаться пока от поездки на полуостров, либо заранее подготовить вещи к досмотру, положив их в удобные для выгрузки сумки. Также желательно сократить количество вещей, от этого напрямую зависит скорость прохождения досмотра.