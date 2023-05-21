Авиакомпания Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии в свои самолеты

Об этом стало известно 21 мая из заявления основателя грузинского национального авиаперевозчика Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — заявил Тамаз Гаиашвили.

По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили никогда не поддерживала национальную авиакомпанию.

«О чем говорить с человеком, которая два года назад с большой помпезностью встретила самолет авиакомпании Air France, а потом для пиара полетела с ним в Париж», — добавил Гаиашвили.

Основатель авиакомпании заявил также, что не считает Саломе Зурабишвили президентом республики. Он напомнил, что она — потомок эмигрантов, покинувших Грузию и переехавших в Париж. Гаиашвили также утверждает, что семья президента Грузии незаконно вывезла с деньги и имущество монастырей и музеев, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. После этого Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси российской авиакомпании Red Wings. Первый прямой авиарейс Georgian Airways 20 мая прибыл из Тбилиси в Москву. Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко негативно отреагировала на возобновление грузинской авиакомпанией полетов в Россию. На экстренном брифинге она заявила, что объявляет бойкот Georgian Airways и призвала граждан сделать то же самое.