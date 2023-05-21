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Авиакомпания Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии в свои самолеты

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviakompaniya-georgian-airways-poobeshhala-ne-puskat-prezidenta-gruzii-v-svoi-samolety
Авиакомпания Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии в свои самолеты
Фото atorus.ru

Об этом стало известно 21 мая из заявления основателя грузинского национального авиаперевозчика Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — заявил Тамаз Гаиашвили.

По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили никогда не поддерживала национальную авиакомпанию.

«О чем говорить с человеком, которая два года назад с большой помпезностью встретила самолет авиакомпании Air France, а потом для пиара полетела с ним в Париж», — добавил Гаиашвили.

Основатель авиакомпании заявил также, что не считает Саломе Зурабишвили президентом республики. Он напомнил, что она — потомок эмигрантов, покинувших Грузию и переехавших в Париж. Гаиашвили также утверждает, что семья президента Грузии незаконно вывезла с деньги и имущество монастырей и музеев, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. После этого Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси российской авиакомпании Red Wings. Первый прямой авиарейс Georgian Airways 20 мая прибыл из Тбилиси в Москву. Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко негативно отреагировала на возобновление грузинской авиакомпанией полетов в Россию. На экстренном брифинге она заявила, что объявляет бойкот Georgian Airways и призвала граждан сделать то же самое.

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