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Грузия разрешила самолетам российской авиакомпании летать из Сочи в Тбилиси

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruziya-razreshila-samoletam-rossijskoj-aviakompanii-letat-v-tbilisi-i-kutaisi
Грузия разрешила самолетам российской авиакомпании летать из Сочи в Тбилиси
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Со 2 июня самолеты авиакомпании Red Wings начнут летать из Краснодарского края в Тбилиси и из Москвы — в Кутаиси.

Разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси российской авиакомпании Red Wings выдало Агентство гражданской авиации Грузии. По данным агентства, рейсы будут летать по понедельникам, средам и пятницам.

В ведомстве добавили, что авиакомпания Red Wings не находится в черном списке Евросоюза, сообщает РИА «Новости».

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