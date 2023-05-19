Грузия разрешила самолетам российской авиакомпании летать из Сочи в Тбилиси

Со 2 июня самолеты авиакомпании Red Wings начнут летать из Краснодарского края в Тбилиси и из Москвы — в Кутаиси.

Разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси российской авиакомпании Red Wings выдало Агентство гражданской авиации Грузии. По данным агентства, рейсы будут летать по понедельникам, средам и пятницам.

В ведомстве добавили, что авиакомпания Red Wings не находится в черном списке Евросоюза, сообщает РИА «Новости».

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