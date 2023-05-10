Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии

Порядок въезда в Россию и выезда из нее для граждан Грузии будет действовать с 15 мая 2023 года. Кроме того, глава государства отменил запрет на полеты в эту страну для российских авиакомпаний.

Согласно документу, отмена визового режима затрагивает всех, за исключением граждан, въезжающих в РФ за трудовой деятельностью или на срок свыше 90 дней для временного пребывания, также это касается и получения образования.

Кроме того, как следует из указа, лицам, командированным в РФ в статусе сотрудников Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в РФ, и членам их семей выдаются однократные визы на три месяца. В течение всего срока их аккредитации они также имеют право въезда в Россию и выезда из нее без оформления виз.

В Минтрансе РФ уже сообщили, что отечественные авиаперевозчики рассчитывают на 7 рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно каждую неделю. Причем авиасообщение будет осуществляться на лайнерах российского производства.

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