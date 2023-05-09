Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Главы России и Казахстана заявили о необходимости развития партнерства между странами

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavy-rossii-i-kazahstana-zayavili-o-neobhodimosti-razvitiya-partnerstva-mezhdu-stranami
Главы России и Казахстана заявили о необходимости развития партнерства между странами
Фото Владимира Смирнова/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Казахстана находился в России с двухдневным рабочим визитом и посетил Парад Победы в Москве.

Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай сообщил, что президенты провели «обстоятельный разговор», который касался, в том числе, двустороннего сотрудничества.

«Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран», — цитирует Желдибая РИА «Новости».

Читайте также: Путин присвоил вертолетному полку из Кореновска наименование «гвардейский».

Статьи
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях