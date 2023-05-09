Главы России и Казахстана заявили о необходимости развития партнерства между странами

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент Казахстана находился в России с двухдневным рабочим визитом и посетил Парад Победы в Москве.

Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай сообщил, что президенты провели «обстоятельный разговор», который касался, в том числе, двустороннего сотрудничества.

«Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран», — цитирует Желдибая РИА «Новости».

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