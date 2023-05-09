Путин присвоил вертолетному полку из Кореновска наименование «гвардейский»

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликовали 9 мая на сайте Кремля. Он вступил в силу со дня подписания.

«Присвоить 55 отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 55 отдельный гвардейский вертолетный Севастопольский ордена Кутузова полк», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, 55-му вертолетному полку присвоили наименование «гвардейский» за отвагу, мужество, стойкость и массовый героизм, которые проявил личный состав во время боевых действий.

Известно, что 55-й вертолетный полк создали в июне 1961 года. Тогда он базировался на территории Польши (в Колобжеге) в составе Северной группы войска СССР. В мае 1992 году полк передислоцировался на аэродром в Кореновск.

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