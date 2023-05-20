Президент Грузии обиделась на авиакомпанию Georgian Airways из-за возобновления полетов в РФ

Первый прямой авиарейс Georgian Airways 20 мая прибыл из Тбилиси в Москву. Самолет встретили в столичном аэропорту Внуково.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко негативно отреагировала на возобновление грузинской авиакомпанией полетов в Россию. На экстренном брифинге она заявила, что больше не будет пользоваться услугами Georgian Airways и призвала граждан сделать то же самое.

«Я для себя объявляю бойкот Georgian Airways и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для большей части нашего населения», — цитирует Саломе Зурабишвили ТАСС.

Днем ранее аэропорт Шота Руставели в Тбилиси впервые за 4 года принял прямой авиарейс из Москвы. Авиаперевозку осуществила российская авиакомпания «Азимут».

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией вызвало отрицательную реакцию у многих грузинских активистов.

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