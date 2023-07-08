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Аварийное дерево упало на тротуар во время грозы в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-derevo-upalo-na-trotuar-vo-vremya-grozy-v-krasnodare
Аварийное дерево упало на тротуар во время грозы в Краснодаре
Фото t.me/mcu_krd

Инцидент произошел во время мощного ливня, который 8 июля обрушился на краевую столицу.

Порыв ветра повалил дерево около дома № 336 на улице Ставропольской. На место прибыли сотрудники департамента городского хозяйства для устранения последствий произошедшего. Аварийное дерево распилили для того, чтобы освободить от ствола и веток тротуар.

При падении дерево также зацепило линию электросети. Специалисты НЭСК проверят безопасность свисающих проводов, сообщает МЦУ Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Краснодар 8 июля около 14:30 обрушился мощный ливень с грозой. Вскоре встали все трамваи и троллейбусы в центре города. В мэрии сообщили о залповом дожде и подтоплении нескольких участков улиц. Около 17:50 движение трамваев и троллейбусов по всем маршрутам полностью восстановили.

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