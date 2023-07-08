Аварийное дерево упало на тротуар во время грозы в Краснодаре

Инцидент произошел во время мощного ливня, который 8 июля обрушился на краевую столицу.

Порыв ветра повалил дерево около дома № 336 на улице Ставропольской. На место прибыли сотрудники департамента городского хозяйства для устранения последствий произошедшего. Аварийное дерево распилили для того, чтобы освободить от ствола и веток тротуар.

При падении дерево также зацепило линию электросети. Специалисты НЭСК проверят безопасность свисающих проводов, сообщает МЦУ Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Краснодар 8 июля около 14:30 обрушился мощный ливень с грозой. Вскоре встали все трамваи и троллейбусы в центре города. В мэрии сообщили о залповом дожде и подтоплении нескольких участков улиц. Около 17:50 движение трамваев и троллейбусов по всем маршрутам полностью восстановили.